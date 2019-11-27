蔡英文總統、無黨籍立委候選人林昶佐上午共同參加龍山寺280周年慶典。(趙婉淳攝)

前總統馬英九、黨主席吳敦義與蔡英文總統今天接連參拜龍山寺280週年慶典，事先已確定藍綠王不見王，馬吳與蔡並未同框。蔡英文致詞時說，這幾年一直開拓台灣觀光資源，這段時間已有初步成果，在龍山寺看到很多外國觀光客，希望一同拚經濟與社福。

蔡英文抵達後，支持者高喊「凍蒜」送暖，蔡也揮手致意，無黨籍立委候選人林昶佐則緊跟在蔡身後共同進場。

蔡英文致詞時表示，龍山寺香火很旺，長期關注公益，今天致贈消防器材給地方政府，也感謝董事長黃書瑋帶領宮廟走向環保時代，而龍山寺承載280年來台灣發展與國家軌跡，現在也是非常重要的景點。

接著，蔡英文提及宗教公廟為觀光重要元素，而龍山寺就是典型代表，她舉自身經驗來行銷，從小在台北長大的她，每隔一段時間就到龍山寺感受宗教氛圍與庇護祝福，每次來總有不同感受，不論住在台北或全台灣朋友都可到龍山寺走走，也歡迎外國朋友來台灣體驗宗教文化與心靈饗宴。

蔡英文指出，過去這幾年一直開拓台灣觀光資源，希望引進更多觀光客，這段時間已經有些初步成果，在龍山寺看到很多外國觀光客，相信會愈來愈多，也希望在龍山寺庇佑台灣之餘，一起共同努力讓台灣經濟與社會照顧福利更好。

蔡英文總統（右二）出席並進入大殿上香祈福。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文總統（中）出席並進入大殿上香祈福。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文總統（左）出席並進入大殿上香祈福。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文總統出席並進入大殿上香祈福。（台北市攝影記者聯誼會提供）

國民黨主席吳敦義出席並致詞。（黃世麒攝）

前總統馬英九出席並致詞。（黃世麒攝）

蔡英文總統出席龍山寺建寺280年紀念活動。（黃世麒攝）

(中時 )