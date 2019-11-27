台南10月至今發生41件死亡交通事故，較去年同期增加20件。（台南市警察局提供／曹婷婷台南傳真）

台南10月至今發生41件死亡交通事故，較去年同期增加20件，台南市交通大隊分析肇因，自撞案件高達11件，占4分之1，未依規定讓車、左轉彎未依規定各有5件，超速、酒駕各3件，警察局即日起為減少交通事故發生、增加行車安全與順暢，將全面加強易肇事違規執法，有效降低臺南市交通事故肇事率。

警察局強調，將持續爭取經費建置科技執法設備，利用「區間平均速率偵測執法」、「智慧型多功能違規取締科技執法」增強執法能量，藉以針對常見民眾於路口(段)易肇事交通違規，如違規迴轉、違規左轉、跨越雙白(黃)線車道行駛、違規占用左轉專用道、機車未依規定兩段式左轉、汽機車未禮讓行人及超速等，全天候科技化執法，以導正民眾錯誤用路習慣，確保行車秩序及交通安全

從交通事故發生情形來看，市警局自今年8月1日起執行闖紅燈執法專案，因闖紅燈造成交通傷亡事故，雖有明顯下降，但市政府保護用路人行車安全的作為不會因此停止，警察局將持續強化執法作為，加強取締各項重大交通違規行為，並透過社區、教育、媒體加強宣導防禦駕駛觀念，提升市民行車安全觀念，避免交通事故發生。

南市交大大隊長翁誌宏呼籲，駕駛人不要酒駕及疲勞駕駛，並提早出門不要趕時間，行車遵守法規，隨時注意他車動態，俾提早反應、閃避，以提高用路安全。

(中時 )