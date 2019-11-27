高以翔因《遇見王瀝川》，再創事業高峰。(圖／本報系資料照)

藝人高以翔今(27日)凌晨驚傳在錄製大陸節目《追我吧》時昏倒，心跳一度停止，經搶救9小時後，仍不幸離世，享年35歲，其實，外表高大帥氣的他，早期是以模特兒身分，出席時尚派對和電視節目，與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天4人被封為「時尚F4」，之後獲得不少偶像劇演出機會，還曾進軍好萊塢，近年他赴大陸發展，因《遇見王瀝川》爆紅，受封「國民老公」，演技也逐漸受到肯定。

高以翔擁有193公分高大帥氣外貌，從時尚界嶄露頭角，多次入選世界百大帥哥，最高名次為世界第7帥，之後接到不少電視劇和電影演出機會，逐漸打開知名度，還進軍好萊塢演出電影《天使聖物：骸骨之城》，被網友稱為「台灣之光」。

近年他赴大陸發展，在電視劇《遇見王瀝川》擔綱男主角，不僅深情溫柔，又內斂沉穩，自然演技讓網友都叫好，再創事業高峰，也被封「國民老公」，最近他也跨足綜藝界，卻在錄製《追我吧》時發生憾事，讓網友悲痛不已。

(中時電子報)