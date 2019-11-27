男星高以翔(本名曹志翔)驚爆猝逝，在錄製浙江衛視真人秀《追我吧》過程中突然暈倒，現場緊急施行心肺復甦術雖恢復心跳，然送醫搶救後仍宣告不治，享年35歲，消息一出讓外界不敢置信，身高193公分的高以翔最初以模特兒身分出道，俊俏外貌與貴公子氣質隨即擄獲眾多少女心，然他轉換跑道往戲劇圈發展，卻苦熬了4年才演到男主角，如今意外驟逝，令人大為惋惜。

挺拔俊俏的高以翔早期因出席時尚活動、電視節目發跡，與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天4人被封為「時尚F4」，爆紅成為知名模特兒，之後高以翔向戲劇圈發展，接拍電視劇、電影，2006年演出夯劇《愛情魔髮師》時還是擔任客串，之後兩年接演《天堂來的孩子》、《我要變成硬柿子》、《鬥牛，要不要》等，雖是男配角，然作品人氣不俗，讓他以演員身分在台灣打下良好基礎。

高以翔轉往戲劇圈後，苦熬4年，才終於在《我的排隊情人》中飾演男主角，和陳庭妮演出CP對手戲，演技受到肯定，近年高以翔也將事業版圖拓展至對岸，接演《華麗一族》、《武神趙子龍》等人氣陸劇，甚至於2013年進軍好萊塢，在《天使聖物：骸骨之城》中演出神秘巫師馬格努斯，耽美魅惑模樣迷倒中外粉絲，擠身國際舞台，而如今他的新戲《彩虹的重力》正熱播中，下周就要上演精采大結局，然飾演主角的高以翔卻不幸逝世，看不到最後的作品終結。

(中時電子報)