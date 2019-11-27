前花蓮縣長傅崐萁以無黨籍投入花蓮縣立委選舉，與競選連任的民進黨立委蕭美琴、國民黨提名的立委參選人黃啟嘉形成「三腳督」。傅妻花蓮縣長徐榛蔚報請黨中央同意他為丈夫輔選，但遭國民黨中央反對。網路瘋傳「國民黨主席吳敦義對徐榛蔚下達緊急追殺令？立院龍頭之爭白熱化？」一文，讓2020立院龍頭煙硝味密布。

據《更生日報》報導，26日深夜網路瘋傳《國民黨主席吳敦義對徐榛蔚下達緊急追殺令？立院龍頭之爭白熱化？》文章表示，徐榛蔚26日收到縣黨部「最速件」來文，要求29日強制約談，否則將處以黨紀。

這令許多基層黨員與花蓮民眾不滿，重砲抨擊吳敦義一心為己、自私自利。即便是法律刑事訴訟至少也要7天前發通知，這紙強制令卻要求3天內強制約談，不但以最速件處理，還祭出黨紀處分要脅，著實粗暴。

反對者直言，這根本是吳敦義為搶2020立院龍頭的動作！痛批這刀下去簡直「親者痛，仇者快」，更將國民黨未來與總統參選人韓國瑜選情視為無物，眼裡只有個人權利鞏固。此外，不少藍營支持者也大罵，從不分區立委到如今風波，再再展示吳「內鬥內行，外鬥外行」的本領。

(中時電子報)