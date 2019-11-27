陸客不來，但日韓旅客變多！根據交通部觀光局最新統計，累計今年1月至10月，來台旅客達973萬507人次，主要市場像是大陸、日韓等漲幅均超過1成，學者分析，受日韓貿易戰及香港反送中影響，估今年度來台旅客有望突破1182萬人次。

數據顯示，今年1月至10月，日本旅客累計達172萬5634人次，成長10.21％、韓國旅客累計94萬2755人次，成長16.42％。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，日本每年去韓國的旅客約750萬人次，韓國去日本有250萬人次，合計有1000萬人次的市場，但今年6、7月日韓貿易戰開打，兩國間的旅客降到700萬人次，另300萬人次會轉往鄰近國家旅遊，相當於一個月25萬人次，又考量香港局勢，台灣算是重要標的。

黃正聰分析，從8月起，日韓旅客增加3萬8000人次，9月變4萬6000人次，10月破6萬，預估剩下2個月應會再增加，日本有望突破200萬人次，韓國也有可能突破100萬人次。

(中時 )