近3成高齡者每月生活費不到1萬2千元！老人福利推動聯盟今天舉行「全國銀髮族高峰會」，針對55歲以上長者調查，發現有2成8的長者每月生活費低於1萬2千元，但從事有酬工作的僅有約2成5，其中逾半數為部分工時工作。

據該調查顯示，有63％的長者同意「對退休後的財務有所規劃」，但76％的長者沒聽過「意定監護」、36％沒聽過「病人自主權利法」、27％沒聽過「財產信託」、17％沒聽過「以房養老」。

有長者建議，應重視老後經濟安全，開發高齡就業機會，原因包括勞工退休金太少、退休金被歌，非退休規劃預期，已影響老年生活、物價上漲，擔心以後年金無法負擔基本生活、想要再就業，能否給工作。

調查發現，有18％的受訪者認為國內未提供多元與友善的工作機會給老人；長者認為，政府應開發具彈性、延伸長輩專業的就業機會，包括公部門要做領頭羊，提供多元與友善的工作機會給老人、應依中高齡者提供適合學經歷的工作，而非低階工作的清潔或打掃等志工工作、多增加工時短的工作，也有長者指出「老年人不是想退休才退休，是因無工作機會才不得不退休」。

花蓮縣老人福利推動盟理事長陳重成建議，應釋出企業聘僱年長者的誘因如稅率減少、薪資補貼等；針對不同行業聘僱年長進行需求調查，也讓企業瞭解聘雇年長者的優勢如穩定性或專業性等，並依長者興趣與專長媒合。

該調查針對55歲以上長者，以網路問卷及書面問卷進行施測，共回收1370份問卷。

(中時 )