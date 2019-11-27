親民黨立委陳怡潔今日於立法院內政委員會質詢表示，警方為查締假消息決定擴編小組人員，但今年假消息案超過6成不起訴。陳怡潔批評，包含行政院蘇貞昌的摔筆案等，警方偵辦的很多假消息案都是為官員而辦，陳怡潔批評，根本是政治操作。

陳怡潔說，去年九合一大選起，警方成立專案小組奉命打擊假消息。據內政部提供資料顯示，今年已查辦200件、偵破134件，20件遭起訴或裁罰。也就是檢察官或法官認為不違法的案件超過6成。

陳怡潔指出，蔡政府要求強力查締假消息，但據判決比例得知，法院的見解和警方明顯不同。是否警方迫於執政黨壓力，為交功課而交功課。內政部次長丘昌嶽回應，是因調查取證有所困難。

陳怡潔表示，為預計明年總統大選，警方查締假消息小組還要擴編。刑事局長黃明昭回應，預計從49人擴編到111人。黃明昭說，假訊息認定方式由各主責機關接受報案後轉警方偵查。

陳怡潔說，有很多的案件是言論自由，但相關單位恐會受到上級壓力就要受理。陳怡潔指出，外界傳出許多聲音，認為查締假消息小組是為了特地選舉或政治操作而擴編。

陳怡潔批評，蔡英文總統現在把選舉行程當成國政行程在跑，行政院長蘇貞昌主持治安會報時，不斷聚焦在選舉上。府院雙雙把把假消息當成重點工作。但警方查締假消息是用社維法第63條法辦。但依社維法的認定，主要還是要看有無妨害安寧秩序。

陳怡潔指出，目前政府送辦的案子，包括蘇貞昌的摔筆案、蔡英文總統的金援海地案、總統府秘書長陳菊與私菸案少校合影案。陳怡潔說，幾乎全部都是執政黨閣員個人權益受損的案子。

陳怡潔批評，政府打假消息，到底跟公眾權益有關，還是另一種選舉機器的介入。難道對執政黨不利的消息就叫假消息？黃明昭表示，不分藍綠，只要舉發都會受理，過去也受理過鴻海集團創辦人郭台銘的案子。

陳怡潔認為，警方的說法根本是本末倒置，怎麼會為了選舉就要用社維法辦理，難道警方也承認這是選舉操作？

陳怡潔說，從法院裁決結果推測，是否代表警方辦案是為了長官要求而辦。陳怡潔指出，蔡政府在很多事情上站不住腳，動用公權力濫用社維法，扼殺言論自由，讓民眾對可受公評之事，不敢發聲，等於是變相的動用國家機器。黃明昭回應現在假訊息確實比過去多，而丘昌嶽表示會虛心檢討。

(中時 )