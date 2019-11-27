台中警局第三分局為宣導反賄選，分局長陳武康率相關單位主管及承辦人親自拜訪轄區立委候選人洪偉富。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

因應第15任正副總統暨第10屆立委選舉於上週五（22日）登記完畢，台中市警察局第三分局為宣導反賄選，25日上午由警分局長陳武康率相關業務單位主管及承辦人親自拜訪轄區立委候選人，一同倡導反賄選活動。陳武康長期許在共同反賄選的主軸下，能夠有一個公平、公正及乾淨的選舉境。

明年的1月11日是第15任正副總統暨第10屆立委選舉的投票，隨著選舉腳步愈加接近，賄選的情形將會漸漸呈現出來，台中市政府警察局第三分局對於本次選舉展現積極查賄決心，已要求所屬單位全力查察賄選，特別透過拜訪立委候選人，強調反賄選在法律執行上將會嚴苛的執行，希望藉由反賄選宣導凸顯賄選的弊處。

陳武康亦鼓勵民眾朋友勇敢檢舉，呼籲大家抵擋候選人幾百、幾千的小額金錢誘惑，從日常生活中養成不買票、不賣票的習慣，檢舉正副總統候選人賄選，最高檢舉獎金新台幣1500萬元、檢舉立委候選人賄選，最高檢舉獎金新台幣1000萬元，知道有賄選情形時，請立即撥打24小時抓賄行動專線0800-024099（24小時、久久服務）再按4，以乾淨選舉選出傑出人才為全民服務。

(中時 )