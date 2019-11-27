檢調偵辦王立強「共諜案」，台北地檢署今早二度傳喚中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，到北檢第五辦公室(前特偵組舊址)訊問。中午近12點左右偵訊結束，向心夫婦2人遭大批媒體圍住，紛紛詢問其是否為共諜?但2人都戴著口罩與漁夫帽低頭不發一語，快速搭車離去。

據了解，向、龔2人全盤否認是共諜，也向檢方強調中國創新投資公司根本不是共諜組織，並供稱2人來台多次，都是與是與台灣商界人士洽商，尋求投資機會。

澳媒揭露的王立強共諜案，引發國際關注，被王指控接受指揮的中國商人向心，龔青夫婦兩人27日再次被台北地檢署傳喚到庭說明，兩人離去時態度低調。（張鎧乙攝）

據了解，自稱共諜的男子王立強在澳洲向媒體爆料，2014年他到香港的中國創新投資公司任職，該公司由中共人民解放軍總參謀部成立，是「情報基地」，目的是為了滲透香港金融市場並蒐集情報，並稱中國創新投資在台媒體投下經費，與電視台建立祕密聯盟，還曾滲透台灣多所宮廟。

王立強爆料「共諜案」後，中國創新投資公司主席向心、妻子龔青2人24日傍晚要搭乘華航班機返回香港之際，遭移民署及調查局攔下，25日晚間將2人移送北檢複訊。檢方26日凌晨諭知2人限制出境、出海。

(中時電子報)