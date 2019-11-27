摩托車直撞轎車，騎士送醫不治。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市蘆竹區25日發生一起死亡車禍，22歲詹姓騎士當天下班要從蘆竹區的公司返回龜山住處，途經新興街417號前，沒煞車、直接撞上1台左轉出來的轎車，蘆竹分局獲報到場處理，傷者送醫因傷勢過重仍宣告不治，雙方都沒有酒駕，肇事責任還有待調查。

家屬在臉書貼文指出，家人發生很嚴重的車禍，4個小時的手術沒有救回孩子，現場監視器只有1支，「請問有沒有人經過，車上有行車記錄器可以提供給我們嗎？我們只要一個真相、公道，不要孩子走的不明不白。」

摩托車直撞左轉轎車 騎士傷重不治

警方調查，案發當天傍晚5時30分許，詹姓騎士騎車返回龜山區途中，行經蘆竹區新興街，當時從工廠準備開車出來的毛姓男子（32歲）欲左轉，才出工廠大門，就被詹男機車攔腰撞上。

從監視器畫面可以看到，摩托車沒有煞車，直接撞上轎車，轟然巨響，機車嚴重毀損，詹男重傷，緊急送醫仍宣告不治。

警方調閱監視器，當時天色昏暗，毛男車輛左轉剛出工廠門口，隨即發生車禍，詹男機車撞擊前，機車疑似擦地，產生強烈火花，警方對肇事毛男酒測，酒測值0，送醫的詹男抽血換算酒測值0。

警方將毛男依過失致死罪嫌送辦，後續責任釐清還需要進一步調查。

(中時 )