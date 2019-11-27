去年10月台鐵普悠瑪列車在蘇澳新馬車站前翻車，造成18人死亡，215人輕重傷慘劇，事發1年多，罹難者家屬終於查出驚人真相。曾拒絕驗收普悠瑪列車的台鐵前副總工程司李景村痛批「普悠瑪根本就是假的傾斜式列車」且有「傾斜角度過小、主風泵無備援系統、煞車自動卡死」等3項致命缺失。如不立即改善，如今還在鐵軌上跑的155輛普悠瑪就如同屍速列車般，一定還會再出人命。

CTWANT 一周一砲》155輛失速列車狂奔 揭普悠瑪翻車事故真相

李景村於本月6日與罹難家屬和尤振仲首度會面時，劈頭就直言，「普悠瑪從設計到監造過程中有很多缺失，我不敢驗收，但台鐵找人硬是將這批有問題的普悠瑪接收下來，簡直就是先射箭再畫靶，上路後果真出現重大傷亡。」

退休的前副總工程司李景村和司機員尤振仲與罹難家屬三方首度會面，針對普悠瑪翻車原因要找出真相。（圖／家屬提供）

李景村點出普悠瑪設計的問題核心，從「1021鐵路事故行政調查小組」報告中顯示，翻車的普悠瑪傾斜角度因為氣壓不足，以致比正常的普悠瑪少傾斜了一度，也就是這致命的一度，讓列車在氣壓無動作致使無傾斜的狀況下高速過彎，普悠瑪為什麼會發生故障呢？李景村說普悠瑪相當依賴電氣設備，只要有一個環節故障，就會牽連整個系統運行，一連串致命連鎖效應，簡直拿老百姓的生命當賭注。

李景村警告，隨著普悠瑪使用頻繁，車輛越來越老舊，問題將一一浮現，目前還有155輛同型的普悠瑪仍在行駛，完全沒有針對缺失改善的情況，「將來可能還會有類似重大意外再次發生！」

台鐵局秘書室新聞組組翁惠平表示，普悠瑪翻車事件，台鐵局是被調查單位，完全尊重行政院及運安會的調查結果，台鐵局不宜再加入意見。他強調，採購的傾斜式列車，不管是普悠瑪還是太魯閣，都是最新車輛，也是日本商務行駛的現役車種，安全絕對無虞，請民眾放心。台鐵局對於記者提問不願正面答覆，明顯避重就輕。

去年1021普悠瑪翻車，造成18死215傷的重大傷亡，罹難者家屬不滿調查報告含糊不清，希望政府能給他們一個真相。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)