去年10月台鐵普悠瑪列車在蘇澳新馬車站前翻車，造成18人死亡，215人輕重傷慘劇，事發1年多，罹難者家屬終於查出驚人真相。曾拒絕驗收普悠瑪列車的台鐵前副總工程司李景村痛批「普悠瑪根本就是假的傾斜式列車」且有「傾斜角度過小、主風泵無備援系統、煞車自動卡死」等3項致命缺失。如不立即改善，如今還在鐵軌上跑的155輛普悠瑪就如同屍速列車般，一定還會再出人命。
李景村於本月6日與罹難家屬和尤振仲首度會面時，劈頭就直言，「普悠瑪從設計到監造過程中有很多缺失，我不敢驗收，但台鐵找人硬是將這批有問題的普悠瑪接收下來，簡直就是先射箭再畫靶，上路後果真出現重大傷亡。」
李景村點出普悠瑪設計的問題核心，從「1021鐵路事故行政調查小組」報告中顯示，翻車的普悠瑪傾斜角度因為氣壓不足，以致比正常的普悠瑪少傾斜了一度，也就是這致命的一度，讓列車在氣壓無動作致使無傾斜的狀況下高速過彎，普悠瑪為什麼會發生故障呢？李景村說普悠瑪相當依賴電氣設備，只要有一個環節故障，就會牽連整個系統運行，一連串致命連鎖效應，簡直拿老百姓的生命當賭注。
李景村警告，隨著普悠瑪使用頻繁，車輛越來越老舊，問題將一一浮現，目前還有155輛同型的普悠瑪仍在行駛，完全沒有針對缺失改善的情況，「將來可能還會有類似重大意外再次發生！」
台鐵局秘書室新聞組組翁惠平表示，普悠瑪翻車事件，台鐵局是被調查單位，完全尊重行政院及運安會的調查結果，台鐵局不宜再加入意見。他強調，採購的傾斜式列車，不管是普悠瑪還是太魯閣，都是最新車輛，也是日本商務行駛的現役車種，安全絕對無虞，請民眾放心。台鐵局對於記者提問不願正面答覆，明顯避重就輕。
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(中時電子報)
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