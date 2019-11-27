新任中國國台辦發言人朱鳳蓮今天首次主持例行記者會，一開場便以閩南語、客家話打招呼。她過去長期在港澳涉台事務局工作，熟諳港澳事務，也是繼范麗青之後的國台辦第2位女性發言人。近期由於香港情勢丕變，涉台工作與香港情勢發展關係愈見繁雜，朱鳳蓮的港澳事務專長在未來處理台港關係時將更受倚重。

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮首度亮相。據大陸《央視》直播，她一開場便秀出多種方言能力，首先以閩南語表示「我是廣東客家人，在此先向台灣鄉親問一聲好」，接著並以客家話稱「很高興有機會在新聞發布台上為台灣鄉親提供服務」。

大陸國台辦《中國台灣網》 在今天公布朱鳳蓮簡歷顯示，她出生於1977年11月，籍貫廣東梅州，具北京航空航天大學文學碩士，清華大學公共管理碩士學位。2003年7月起在國台辦任職。2010年9月至2019年1月，出任港澳涉台事務局副處長、處長，今年1月升任副局長，8月轉任新聞局副局長。

《中央社》指出，大陸國台辦前任發言人安峰山7月請辭，轉任民間職務，當時便已傳出朱鳳蓮將接任安峰山遺缺。由於她深諳港澳事務，外界普遍分析，這次人事安排與近期香港情勢有關。

據公開資料顯示，大陸國台辦自2000年9月5日起建立例行記者會制度，迄今共有張銘清、李維一、楊毅、范麗青、馬曉光、安峰山、朱鳳蓮等7位發言人。現任發言人為馬曉光、朱鳳蓮兩人。

(中時電子報)