台中市東區大智公園內的環型水泥地面，突然被改換成草皮，許多民眾反映，影響長輩跟小朋友同步活動的空間，市議員邱素貞27日在都發建設水利業務質詢時，希望建設局從善如流，儘速恢復以前水泥地面，讓大人、小孩快樂活動。

建設局長陳大田允諾辦理會勘。

邱素貞表示，公園綠地很受民眾歡迎，建設局今年推出「台中美樂地」計畫，規劃全市41座老舊公園成為友善共融的休閒空間；其中，東區東峰公園、大智公園，南區民興公園、文林公園及永和公園等5處日前均順利完工啟用，提供親子更豐富的遊玩新選擇。

邱素貞說，她最近接獲民眾反映，位在東區東興里大智路底的大智公園園內環型水泥硬地，是許多小朋友騎小腳踏車、滑直排輪活動最喜歡的地方，如今水泥鋪面卻被換成草地，居民罵聲連連，希望恢復水泥地，讓大人、小孩快樂活動。

邱素貞指出，大智公園內原來環型活動圈為兩側鋪磚面，中央水泥鋪面，適宜大人在兩側鋪磚圈散步，小朋友在中間水泥鋪面活動或騎童車，老少咸宜，但水泥地卻遭改成草地，壓縮長輩跟小朋友同步活動的空間，大人在前面走，小朋友跟在後面騎車，經常發生擦撞受傷。

民眾憂心在公園兩側鋪磚區活動，若須穿越草地，造成行走不便；每當草地需澆水時，兩側鋪磚潮濕，容易造成民眾在環型活動期間更多的危險。希望建設局從善如流，儘速恢復以前水泥地面，提供大人、小孩快樂活動空間。

陳大田表示，原先規劃將水泥地盡量改成綠地，在使用需求上，因大智公園緊鄰東峰公園，整個社區環繞，小孩子活動較多，將視現地使用需求，在附近尋找適當地點劃設相關遊憩區塊。

(中時 )