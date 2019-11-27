男星高以翔錄影昏迷送醫，搶救9小時後宣告不治，享年35歲，近年演藝重心移至大陸的他，苦熬多年中於爬上男一地位，心繫工作的他生前最後發文則是請大家支持他的戲劇作品《彩虹的重力》，讓粉絲不捨鼻酸。

高以翔昨天凌晨在微博發文，寫道：「恭喜《彩虹的重力》入圍2019年度微博#電視劇大賞# 百部優秀劇集作品，謝謝大家對季篁的支持，希望能讓大家看到更多精彩的角色」，字句中不僅感謝粉絲的力挺支持，甚至因為此部戲劇讓他對未來演藝事業有更多規劃，未料卻在錄影過程中猝逝，突如其來的噩耗讓眾人難以接受。

高以翔生前微博最後發文。（圖／高以翔微博）

高以翔先從時尚界嶄露頭角，接著接演《愛情魔髮師》、《鬥牛，要不要》等多部偶像劇後，逐漸打開知名度，在和陳庭妮主演的《我的排隊情人》，更是苦熬多年演到「男一」位置，近年把演藝重心移往大陸的他，多部戲劇都能看到他的身影，只不過新劇《彩虹的重力》本周即將演出大結局，但卻猝逝無緣見證這刻。

(中時電子報)