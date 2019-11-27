台中市政府民政局長吳世瑋歡迎遊客參加2020年台灣燈會，從2020年2月8日至2月23日，來台中賞燈、吃美食、看美景，享受台中人文風情。（盧金足攝）

2020台燈會「新囍同歡」燈區，展現新住民多元豐富的文化內涵及來台後落地深根的融合包容精神。。（盧金足攝）

喜迎2020台灣花燈盛會，台中市民政局展現台灣多元融合文化，鼓勵、發掘及肯定新住民才能，在主展區的森林園區，規畫台灣燈會新住民燈區-「新囍同歡」，邀請國內多名藝術家及新住民藝術家共同創作，打造五大特色燈組，將整個燈區將化為婚禮的殿堂，呈現歡樂多元文化喜樂融合的氣氛。

民政局長吳世瑋表示，來到台灣的新住民，都是我們的家人，特別舉辦全國新住民花燈競賽，邀請新住民家庭、團體發揮創意巧思製作花燈參賽，力邀當代藝術家及燈藝師評選，取前3名及佳作10名，得獎者可獲得獎金及獎狀外，作品在「新囍同歡」新住民燈區展示。

吳世瑋強調，舉辦新住民花燈競賽、手作花燈，是歷年來燈會創舉，報名日期從2019年12月1日到2020年1月10日，展燈期間歡迎各地民眾及新住民團體來新住民燈區賞燈，一起為新住民讚聲加油。

2020台灣燈會在台中倒數80天，各燈區都密集規畫籌備中，新囍同歡燈區在燈會期間，展現新住民多元豐富的文化內涵，來台落地生根的融合包容精神。

此外，還有光雕主燈、特色燈組、每日提供定量異國美食料理、手作DIY體驗、新住民團體展演等精彩，「新囍同歡」新住民燈區洋溢結婚的歡樂氛，很多想完成終身大事的男女朋友，可以來感受喜氣的祝福。

(中時 )