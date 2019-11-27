台中UBER司機到台中市府交通局前陳情抗議，舉牌高喊口號。（陳淑芬攝）

台中市UBER司機27日到台中市府交通局前陳情，要求台中市交通局主動謀和300餘張計程車牌照；在牌照問題未妥善解決前，延緩開罰45天等訴求。台中市交通局與代表協商，交通局長葉昭甫在協商中表示，中市支持Uber司機合法轉型，不限車額招募駕駛加入多元化計程車，並澄清非外界謠傳將阻擋網路平台代僱駕駛入行。

「無牌可掛，多元變騙局」、「職業司機失業，市長要負責」。台中UBER司機到台中市府交通局前陳情抗議，舉牌高喊口號，提出要求台中市交通局主動謀和300餘張計程車牌照；在牌照問題未妥善解決前，延緩開罰45天；交通局應主動協助大台中地區職業駕駛成立計程車駕駛合作社，並專案開放社員名額發與牌照等訴求。交通局長葉昭甫並與全國網路叫車平台代僱駕駛自救會及UBER司機代表進行協調。

葉昭甫表示，中央規定輔導期限於11月30日截止，市府支持Uber司機合法轉型，經與台中多元計程車隊及計程車相關公會多次研商，將不限車額招募駕駛加入多元化計程車服務，台中市目前尚有300多張計程車空牌，公會也響應市府政策積極媒合網路平台代僱駕駛合法加入經營。

葉昭甫指出，為協助網路代僱營運車輛走向合法納管，市府徵詢各家多元化車隊需求後，已開放多元化計程車業者可依據自身經營需求，「不限車額招募駕駛加入多元化計程車服務」。

葉昭甫澄清，針對計程車牌額不足部分，台中目前還有300多張空牌，交通局已邀請台中計程車相關公會溝通，公會代表強調，自中央法令發布後，已多次主動去執業登記證報考場所進行媒合平台宣導，「絕非外界所說會阻擋網路平台代僱駕駛入行、車行收取高額服務費等問題」。

葉昭甫指出，交通部已修法通過跨區計程車牌額流通的方式，公會將協助各家車行透過跨區過戶流程，希望網路代僱駕駛循合法管道轉型，加入合法計程車行列。

(中時 )