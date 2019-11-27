雖然美國總統川普26日再次強調美陸已非常接近達成貿易協議，但白宮顧問康威表示，兩國之間三大貿易障礙仍在，其中包括雙方爭執已久、仍無定論的強迫技術轉移和智慧財產問題。

康威（Kellyanne Conway）接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，美陸真的很接近達成初階貿易協議了，川普希望分階段進行此事，分成幾個部分，因為這是項很大的歷史性協議。

美國總統川普10月間曾表示，一旦完成「第一階段」協議，他預期很快進入第2階段會談。下階段會談將聚焦美國主要抱怨事項，即大陸藉由強迫美國企業轉移技術給美在陸的競爭對手，實際上竊取了美國的智慧財產。

康威表示，總統希望達成協議，「但總統總是等待達成最好的協議」，美陸會繼續談判，不過大陸強制轉移技術和竊取智慧財產的作法，還有與世界第二大經濟體中國大陸間每年5000億美元的貿易差距，這在民眾看來並不合理。

美國共和黨籍參院財政委員會主席葛雷斯利（Chuck Grassley）26日表示，他相信美陸能在今年結束前達成初階貿易協議，並表示大陸已經邀請美方談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽梅努欽（Steven Mnuchin）訪北京，進行面對面談判。不過，北京官員表示，他們不預期會在2020年11月的美國總統大選前談判第二階段協議。

(中時電子報)