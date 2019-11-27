網友悲痛留言。（圖／翻攝自高以翔吧官方微博微博）

高以翔今在錄影過程中驟逝。（圖／中時資料照片）

男星高以翔今(27日)在大陸錄製節目《追我吧》，突因不慎摔倒昏迷，心跳停止3分鐘，稍早過世噩耗傳來，讓粉絲十分悲痛，而他的粉絲昨也曝光高以翔最後身影，他現身寧波櫟社國際機場，準備前往錄影工作，穿著黑色上衣、戴著毛帽的他還親切跟接機粉絲揮手道別，網友難過說：「多希望這一刻他沒有上車」。

高以翔今上午傳出錄影過程中突然昏迷，送醫後仍宣告不治，公司稍早發聲明證實此事，表示高以翔經過3小時搶救後仍不信離開大家，令公司同仁悲痛萬分，至今無法接受，經紀人與工作團隊一直在當地陪伴在側，而高以翔的家人已經前往處理後續事宜。

而網友熱傳「高以翔吧官方微博」昨拍攝的一段15秒影片，高以翔現身機場，手拿水瓶，揹著橘色斜肩小包，準備上車去錄製《追我吧》，他面帶微笑揮手道別，令網友淚崩表示：「昨天粉絲還高高興興接機，這條微博太令人傷心」、「我真的哭的上氣不接下氣，她們昨天接機把他送來高高興興的，一夜過去，她們就再也拍不到接他下班的視頻了」、「真的難能可貴的演員，不作妖，不走流量，沒有什麼不好的新聞，但偏偏這麼好的人就這麼離開了」、「這麼好的男人怎麼說沒就沒了！」。

(中時電子報)