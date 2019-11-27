毛加恩造型師未婚妻發文悼念高以翔。（翻攝自TIFFANY IG）

高以翔（右二）日前才和藍鈞天（左）及吳建豪（右）聚會，沒想到天人永隔。取自臉書

高以翔27日猝逝，享年35歲，令演藝圈震驚也十分哀慟。曾和高以翔是「時尚F4」成員的藍鈞天，26日才發出和他、吳建豪和吳的姊姊的合照，開心寫：「久久一聚。」當時毛加恩造型師未婚妻也說，29日婚禮時大家再聚一次，怎料成了他們的最後一面。藍鈞天此刻難過得說不出話，還無法做回應。

毛加恩未婚妻羅雯（Tiffany Lo）得知噩耗後情緒激動，上傳當時毛加恩求婚現場，高以翔在旁邊以溫柔又燦爛的笑容看著他們的照片：「你是一個這麼棒的人，這麼棒的朋友，還是不能相信…。」一起到滑雪場遊玩時，擅長滑雪的高以翔還說過要教他們，可現在卻再也沒機會了。羅雯並放上高以翔滑雪模樣，寫道：「說好了一起滑雪，你還沒教會我們。」

高以翔和知名前球星毛加恩是多年老友，情同親兄弟，毛加恩29日本週五將和造型師羅雯在台北萬豪酒店席開55桌舉行婚禮，高以翔和郭雪芙都是首席伴郎和伴娘，不料高以翔發生意外，讓毛加恩與羅雯的心情哀痛得難以言喻。

(中時 )