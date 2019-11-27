彰化縣衛生局與中華民國骨質疏鬆症學會合作，獲捐贈「骨質密度測定儀」，首創骨質密度巡迴篩檢，今天剪綵。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局與中華民國骨質疏鬆症學會合作，獲捐贈「骨質密度測定儀」，首創全國於社區推動骨質密度巡迴篩檢。（吳敏菁攝）

中華民國診所協會全國聯合會理事長廖慶龍介紹骨質疏鬆和篩檢。（吳敏菁攝）

為照護長者，彰化縣衛生局與中華民國骨質疏鬆症學會合作，獲捐贈「骨質密度測定儀（雙能量X光吸光式測定儀DXA）」，將原有「肺功能巡迴車」改裝成「骨質密度篩檢巡迴車」，首創全國於社區推動骨質密度巡迴篩檢，這部儀器造價至少600多萬元、車體200萬元，全台400多家醫院只有200部，檢測更精密，但沒有納入健保，自費得花上千元，彰化縣率全國之先，又增添一項縣民免費。

台灣50歲以上人口有711萬人，約25％的人罹患骨質疏鬆，男性每10個人中就有2人，女性則有4人，且台灣髖骨骨質疏鬆排行全世界第9、亞洲第1，長者肌力衰減、防治骨質疏鬆是非常重要的課題，「骨質密度故乎勇，腳健手勇蓋健康」。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣今年8月老人已經超過20萬人，是六都之外最多，老人最怕跌倒造成骨折，這和年紀增長肌力衰減和骨質疏鬆有關，彰化縣財庫有限，對縣民健康照護不打折扣，全國首例推動骨質密度巡迴篩檢服務，篩檢成果與數據可作為未來政府擬定骨質疏鬆防治相關政策的參考，成為全台的政策擬定的前鋒。健康樂齡不只要存老本，更要存骨本，鼓勵善加利用。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，骨質疏鬆是慢性疾病，跌倒骨折，造成行動不便，對家庭、社會和國家都是沉重負擔，預估30年後，長者照顧費用是生產的3倍，這次從彰化出發全國首發，意義不凡，能夠照護人民就是好政府，讓彰化縣幸福指數全國第一。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，「骨質密度測定儀(雙能量X光吸收儀DEXA）」是世界衛生組織認可診斷骨質疏鬆症的骨質密度檢測方法，衛生局12月1日起骨質密度篩檢巡迴車將巡迴彰化200多個C級巷弄長照站，並開放社區關懷據點、社區發展中心、老人會、鄉鎮市公所、村里辦公室、醫療院所等，向彰化縣衛生局保健科申請定點服務。篩檢結果除由衛生局派員至社區解說衛教，也會協助轉介至社區據點，參加肌力訓練課程或至醫療院所進一步診治。

(中時 )