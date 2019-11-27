40歲林姓男子26日下午3時許，駕駛破千萬元法拉利行經新北市新莊區福營路，車輛突然暴衝至對向車道，撞上對向2名機車騎士，釀1死1傷悲劇；新北地檢署稍早複訊後，依過失致死罪嫌諭令林姓駕駛以20萬元交保，並限制出境出海。

(中時 )