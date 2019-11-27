法拉利逆向釀1死1 傷 肇事富商20萬交保 13:332019/11/27 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 40歲林姓男子26日下午3時許，駕駛破千萬元法拉利行經新北市新莊區福營路，車輛突然暴衝至對向車道，撞上對向2名機車騎士，釀1死1傷悲劇；新北地檢署稍早複訊後，依過失致死罪嫌諭令林姓駕駛以20萬元交保，並限制出境出海。 (中時 ) #駕駛 #法拉利 #過失致死罪嫌 #複訊 #騎士 也許您會感興趣 推薦閱讀 妹子緊貼雪乳狂冒汗 男騎士背上留「00」幸福痕跡 08:562019/11/23 社會 NBA》害怕被噓？名嘴怒批厄文詐傷 08:412019/11/24 體育 新竹強風吹落路牌 砸中路過騎士 21:592019/11/25 社會 機車三貼影片瘋傳 網看駕駛罵翻 16:012019/11/26 搜奇 男子借來法拉利街頭狂飆 女騎士遭撞噴飛慘死 17:552019/11/26 社會 借來的法拉利爆衝 釀1死1傷 19:442019/11/26 社會 法拉利爆衝對向車道 騎士1死1傷 04:102019/11/27 地方新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 09:372019/11/27 社會 法拉利超速逆向撞死女店員 肇事男否認飆車 10:342019/11/27 社會 法拉利撞死女騎士 死者母悲痛險暈厥 13:322019/11/27 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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