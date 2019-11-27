年僅35歲的藝人高以翔驚傳，凌晨時分參加中國錄影「追我吧」跑步節目時，心臟驟然停止3分鐘，經搶救無效。新光醫院心臟內科主任邱俊仁表示，急性心肌梗塞合併猝死機率最高，他指出，凌晨是心血管疾病好發時段，此時血液濃稠、交感神經亢奮，血管容易收縮，若沒有足夠暖身就激烈運動，很容易誘發心肌梗塞。

模特兒出生的高以翔身材維持良好，年紀又輕，讓人難以將他和心臟疾病做連結。邱俊仁認為，以35歲年紀猝死，最大原因應該是心機梗塞，不過過去心肌梗塞多為中老年人，這麼年輕推判可能是先天性心臟結構疾病或是早發性急性心肌梗塞疾病，但他自己卻不知道自己有心血管疾病，當中約有二到三成從來沒有相關症狀，可能第一次發作就造成猝死。

尤其，高以翔是凌晨綠影，加上劇烈運動是造成心臟病誘發主因，邱俊仁表示，凌晨也是心血管疾病最好發的時候，凌晨血管容易收縮、血液黏稠度高、交感神經亢奮，一但過勞、運動太激烈都有可能誘發，這時間應盡量不要運動，或足夠保暖、暖身休息夠才能運動。

不過邱俊仁指出，去年國內最新研究報告指出，近十年來台灣五十五歲以下中壯年心肌梗塞發生率增加了3成，老年人反而沒有增加。年齡層下降三大原因 一個是過勞壓力、一個是文明社會精緻飲食導致膽固醇升高，第三則是現在環境空氣不好。他建議，如果發生心臟驟停，除了口對口人工呼吸，最重要的心臟按摩最優先。

(中時 )