據勞動部統計，我國勞工依賴企業辦訓比例達70.9％，但企業辦訓比例僅有35％，為協助企業提升人力資源，勞動部勞動力發展署每年編列3億元預算推動「企業人力資源提升計畫」，最高可補助200萬元協助企業辦理訓練。

據勞動部統計，近年來申請「企業人力資源提升計畫」每年約千件，受益勞工每年約9萬多人。

勞動力發展署表示，符合條件的企業可向發展署所屬分署申請「企業人力資源提升計畫」，由政府補助其訓練費用；針對企業自行辦訓部分，補助講師鐘點費、交通費及場地費等；如企業指派員工參加外部訓練單位訓練課程，則補助50％至70％的訓練費用。

而個別企業申請辦訓，訓練費用最高補助95萬元，若企業結合其他事業單位辦理訓練，則最高補助190萬元，如企業屬經濟部「推動中堅企業躍升計畫」，或勞動部遴選的「國家人才發展獎」等獲獎單位，則最高補助200萬元。

109年度「企業人力資源提升計畫」將自今（108）年12月1日起至12月31日開放受理申請。

(中時 )