國民黨總統參選人韓國瑜27日環島之旅來到宜蘭，中午與青年座談時再度評論共諜案，指如果自稱共諜的王立強說大陸支持蔡英文，經過90％媒體報導，人民也會相信，這就是韓國瑜選舉現在遇到的困境，多數媒體不敢監督執政黨，原因是媒體老闆墮落，例如炒土地，執政黨討好、變更地目創造暴利，現在媒體老闆為了回報，就動用旗下的媒體全力幫忙修理韓國瑜。

現場青年代表問韓國瑜對澳洲爆發共諜案的看法，韓重申台灣民主制度在退步、媒體老闆在墮落，一個26歲、拍沙龍照的年輕人自稱共諜，在澳洲丟個花生米、轉載到美國變成炸雞翅，回到台灣變成金華火腿，90％媒體再配合暗示、追打。

韓國瑜反問，假如這位王立強在澳洲說中共諜報系統全力支持蔡英文當選，大家會說「你在說謊」，因為90％媒體都被民進黨控制了，如果9成媒體都改說中共支持蔡英文，台灣人民也會相信，想法就改變了，媒體刻意偏頗就是他現在出來選舉面臨最大的問題。

他痛批，台灣9成媒體老闆不敢監督總統，世界上有這麼荒謬的民主嗎？誰有權力，誰受監督，但現在民主在退步、媒體在墮落，媒體的老闆炒土地，炒完土地之後變更地目，獲得暴利，執政黨討好媒體的老闆，媒體老闆為了回報，就幫忙執政黨修理對手，「我必須把我心裡面的話說出來！」

(中時 )