剛果民主共和國高階地方官員今天表示，首都金夏沙（Kinshasa）遭暴雨和土石流侵襲，現已造成41人身亡。

金夏沙副省長姆本古（Neron Mbungu）強調死亡人數僅初步估計，他告訴法新社說：「就性命和財產而言，已造成巨大損失。」金夏沙在行政劃分上屬於一個城市省（city-province）。

姆本古表示，死者包括一名遭電擊的孩童。此外，金夏沙26個區域中有3區災情嚴重。

金夏沙是非洲第3大城，人口約1000萬，當地致命水災時有所聞。專家指出，金夏沙建築工程不合標準，加上龐大的貧民窟給予極少保護力，導致死亡人數相對較高。

剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）造訪其中一個重災區時，年輕族群當眾要求他「把水泥放回我們街道上」。

姆本古透露，一座連接倫巴（Lemba）和恩加巴（Ngaba）兩區的橋梁崩塌，而另一座在基森索（Kisenso）區的橋也被摧毀。

(中央社)