里歐納德、保羅喬治以及路威廉斯聯手攻下75分，率領快艇在客場114比99撞翻獨行俠，終結對手5連勝，同時笑納6連勝。

此役是西區老三與老四之間的捉對廝殺，同時也是近期表現非常亮眼的兩支球隊對決戲碼，因此未上演先轟動，賽前賭盤開出快艇讓2分，可見得賭盤認為快艇的整體實力比獨行俠還要好，即便是在客場依舊開出讓分盤。

而結果也一如外界預期，快艇的強悍攻勢壓得主場球隊幾乎喘不過氣來，就算是屢創紀錄的二年級超級巨星東契奇也無力扭轉劣勢，最終以15分之差慘敗收場。

快艇迎來最強組合里歐納德和保羅喬治，兩人聯手幫助快艇6戰全勝，展現出最恐怖的雙巨頭火力，搭配路威廉斯以及哈瑞爾兩位替補悍將，快艇私毫不遜於同城的湖人。

此役，里歐納德砍進28分、8籃板、4助攻，保羅喬治貢獻24分、6抄截，路威廉斯21分、6籃板、6助攻，哈瑞爾12分、7籃板。

獨行俠近來5連勝的最大功臣就是東契奇，連續4場比賽有30分與10助攻以上的表現，期間還連續2場比賽有30分以上的大三元，創造了不少紀錄，成就直追喬丹大帝，甚至聯盟最新公布的MVP熱門榜還超越了詹姆斯與哈登，僅次於字母哥，躍居榜上第二人。

此役東契奇手感不佳，14投僅中4，22分、8籃板、6助攻，發生7次失誤，這位竄起的超級巨星，在面對快艇雙巨頭的情況下也只能俯首稱臣。

(中時電子報)