國民黨總統參選人韓國瑜今天（27日）宜蘭的傾聽之旅前往羅東鎮，聽取青年的心聲，有民眾向韓國瑜提問低薪、買不起房子、民進黨操作亡國感等問題，韓國瑜一一釋疑後強調，未來命運的改變就在大家一念之間，再關起門來，台灣絕對死路一條。

韓國瑜今天上午離開蘇澳、冬山後，近午時分抵達羅東鎮與青年座談，有學生、民眾向韓國瑜提問怎看香港反送中、他的兩岸政策、低薪問題的解方，也有學生麻辣提問間諜案。

韓國瑜表示，香港反送中從一個法律案引起軒然大波，站在台灣人的立場「你是希望混亂的香港還是穩定的香港」。他指出，香港對台灣貿易觀光很重要，當然是穩定的香港對台灣有幫助，如果希望香港愈亂愈好，而得到政治好處，有這種想法就太不道德。

對於有民眾關心國外介入台灣選舉等問題，韓國瑜指出，香港選舉已經出來，北京都沒介入香港，如果介入應該是北京大勝，北京要介入台灣選舉，難度絕對比香港難上千萬倍。

韓國瑜嘆道，如今各行各業都蕭條，都很「悶」，但只有黑韓產業鏈最發達，誰有權力誰就要被監督，可是90％的媒體都在監督反對黨。他強調，他生在台灣，長在台灣，活在台灣，也會埋在台灣，「我絕對不會出賣中華民國。」

韓國瑜指出，我們的眼睛不能往內看，必須往外看，不然下一代非常辛苦，年輕人被悶住，但只要政府不貪汙、亂搞，台灣是絕對有錢。

(中時 )