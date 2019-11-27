台中市議會27日進行都發建設水利業務質詢，市議員楊正中指出水湳經貿園區人行道，卻出現不是凹陷就是損壞的情形，明明才驗收1年的時間竟壞光光？後續每年還要花1600萬改善，質疑這種豆腐渣工程當初是如何驗收通過？建設局長陳大田說，現在針對設計部分做檢討，深入研究後也不排除向廠商追償。

楊正中說，近日有民眾反應水湳經貿園區才開放1年，但園區內的人行道竟然壞光光？凱旋路兩側人行道不是凹陷就是凸起，甚至連孔蓋都不見，民眾走在路上還要擔心會不會被絆倒，究竟是怎麼回事？施工一開始做不好，未來還要花人民納稅錢改善？要求建設局應向廠商追究！

楊正中表示，人行道凹凸不平的情形，顯示當初施工時底下未夯實，而這種豆腐渣的工程在驗收時卻能夠通過。究竟1年前是誰做的？又是誰放水？該工程是否有按照施工規範去做？

陳大田指出，今年度在本預算內有1600萬做工程改善，明年度也有從平均地權基金爭取1900萬做維護。施工品質不容打折扣，因此現在也針對設計部分做檢討，深入研究後也不排除向廠商追償。

(中時 )