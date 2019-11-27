陸綜《追我吧》是「大型競技真人秀」，不但在凌晨錄製，而且難杜、強度超乎想像。（截自Dcard）

藝人高以翔今（27日）凌晨錄製大陸綜藝節目《追我吧》途中，跑著跑著突然昏倒，心跳停止、瞳孔放大到邊緣，經急救後送醫依舊不治，年僅35歲。消息傳出，粉絲震驚，有人披露該節目超高強度的運動內容，網友怒轟：根本不給人活！

《追我吧》是浙江衛視9月才推出綜藝節目，型態是「大型競技真人秀」，主打夜晚城市實境競技，參加的藝人必須經過時間爭奪戰、賽道追逐戰，爭取最後的勝利。

高以翔猝死消息傳開，有網友在Dcard截圖分享大陸網友討論《追我吧》的「魔鬼訓練量」，提到連奧運體操金牌李小鵬、拳擊金牌鄒市明去參加都撐不住，頻頻喊能不能休息一下；多名藝人更是錄到數度嘔吐。

對此，網友憤怒表示「聽說好像是從晚上８點開始錄到凌晨 ...」、「這種節目根本虐待人 凌晨錄就算了 這種極限挑戰根本不要給人命吧」、「凌晨錄這種高強度的節目 真的罔顧藝人健康耶 連專業運動員都會受不了吧」、

「真心搞不懂幹嘛一定要選半夜玩命嗎？還是因為藝人又吐又昏迷 這樣收視率高，才選半夜」、「這節目真誇張⋯」、「錄到多次嘔吐還有直接上急救車吸氧的都有，常常大半夜錄製節目做極限運動，正常人都熬不住。」、「這台本身就有問題，不把藝人當人」。

大陸網友發文，大陸綜藝節目《追我吧》的魔鬼訓練量，連大陸奧運金牌李小鵬、鄒市明都撐不住。（截自Dcard）

(中時電子報)