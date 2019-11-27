11月27日，藝人高以翔在大陸錄製節目時突發意外猝死，享年僅35歲。

陸媒報導，當天凌晨有現場粉絲透露，高以翔在錄製跑步環節突然暈倒，醫護人員抵達後進行十分鐘的心臟復蘇，之後送至醫院搶救無效死亡。

據高以翔的好友透露，高以翔在週一（11月25日）出席活動時，身體已有一些狀況，患上了感冒，但高以翔沒有休息第二天就到寧波錄製節目，從8點30分一直到次日凌晨1時發生意外，生前連續工作17個小時。

有網友公開高以翔送醫紀錄：凌晨2：00接到一位演員突發意外送我院，經全力搶救2小時仍無法輓回」，表示高以翔當時送到寧波東部李惠利醫院，瞳孔已放大到邊緣，經過搶救仍回天乏術。

高以翔生前已準備和女友結婚，兩人在本月15日一同參加友人派對，高以翔當時已幫女友搬家，女方不久之後就會和他到台灣生活，而女友疑似也已在近期升級為「未婚妻」。

高以翔女朋友現今已奔赴浙江，明天將會運送高以翔的遺體回台北。在高以翔陷入昏迷之時，高以翔的微博在凌晨上線25次，有粉絲認為，這是高以翔的「未婚妻」用他的微博看消息，直至高以翔被宣佈不治身亡之時，高以翔微博上線次數已達到55次。

(旺報 )