男星高以翔今凌晨在錄影時突昏倒猝逝，心血管專科醫師江碩儒說，猝死幾乎都是因為心律不整，導致心律一是冠狀動脈阻塞，好發45歲以上或有三高者，其次是原發性心律不整，即本身心臟構造或基因有缺陷，卻不自知，高以翔年僅35歲，應是屬於後者，唯一預防方式就是去做運動心電圖。

高以翔驟逝引發兩岸民眾震驚，台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，依媒體報導研判，高以翔應是突發心律不整致死，造成心律不整的原因主要有兩個，一是冠狀動脈阻塞，此好發45歲以上男性及55歲以上女性，或是有高血壓、高血糖、高血脂的患者，而這類患者也較易因氣溫變化導致病發。

至於造成心律不整的第二項主因是原發性心律不整，即患者本身心臟構造或基因就有問題，例如原發性的心肌病變、瓣膜閉鎖不全、細胞膜不正常放電、納鉀離子通道阻塞等，江碩儒說，這類患者在病發前多不知道自己心臟有問題，除非做運動心電圖才能揪出，高以翔比較像這個情況。

針對高以翔是在凌晨3時錄影時昏倒猝逝，江碩儒說，壓力過大、缺乏休息或飲酒過量，都可能導致高壓上升、心跳加速，進而誘發心律不整，但前提是患者的心臟構造或基因原本就有問題。

江碩儒提醒，當有人發生心律不整時，除了做CPR外，使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救也很重要，兩者併用才能提高患者存活機率。

(中時電子報)