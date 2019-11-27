蔡英文總統博士學位及論文日前引發真偽質疑，立法會教育委員會明將舉行「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，並邀請曾強烈質疑蔡總統博士論文的政論節目主持人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬等人與會。對此，民進黨立院黨團幹事長管碧玲批評，這場違法荒謬劇，完全違反立法院職權行使法規定，公器私用，藉此攻擊蔡總統論文，民進黨團拒絕奉陪。

根據公聽會討論題綱，總統蔡英文因博士學問論文存在諸多疑點，引發學歷造假質疑，更用教職資格審查的期刊論文，其內容與國家圖書館現存學位論文高度重疊，涉嫌自我抄襲，會中將討論博士學位及論文存否、真偽，副教授資格審查論文是否涉及自我抄襲。

管碧玲表示，立院教育文化委員會召委高金素梅，替友選情考量需要委員安排政治操作的造謠公聽會，並發包給國民黨立委陳學聖主持，完全違反立法院職權行使法規定的方式，公器私用，邀請彭文正、賀德芬來針對蔡英文總統的論文攻擊。

依據立法院職權行使法第五十四條規定，立法院各常設委員會舉行公聽會，須為審查院會交付之議案，得依憲法第六十七條第二項之規定舉行公聽會，廣聽專家、學者、社會代表等各界意見，提供審議議案立法形成參考，絕不容許僅為遂行政治上抹黑行徑，以私設刑堂方式，來恣意濫用。

管碧玲說，此公聽會提綱通篇針對蔡英文總統的論文，不僅文不對題，甚至是假公聽會，為個人選舉搭舞台，意在遂行政治抹黑，此種濫用立委職權之舉措，綁架教育委員會，實不足取，民進黨團無意奉陪。

(中時 )