「陽明山的保變住6-6開發案」於1996年通過環評量，當時環評決議挖填土方為25萬立方公尺，但水土保持計畫的挖填土石量為57萬2000立方公尺，2007年又第二次變更為58萬6667立方公尺，遠超環評土方量2倍之多，環團今（27）早於立法院召開記者會，要求柯市府出面回應。

「保變住」是1980年代李登輝擔任台北市長時提出的政策，要以北市陽明山「保護區變為住宅區」來抒解當時人口暴增、居住土地不足等問題，草山生態文史聯盟理事長文海珍指出，其中6-6是開發面積最龐大的，但因境內1／3位於坡度30以上的山坡地，依法不得開發，但當時由開發單位、建商與部分居民組成的「重劃會」欲不顧法令強勢執行，使原本環評決議只能挖填25萬立方公尺的土方，但實際上卻挖了58萬立方公尺之多。

草盟指出，2005年環差並沒有挖填土方量變更的登載及審查，故最高法院於2014年2月13日以2014年度判字第66號判決，撤銷2008年所通過的「挖填土方量變更內容對照表」，文海珍也強調，判決內容是要將開挖區域恢復原狀，而非補做環差，本案挖填土方量明顯超挖違法，質疑北市府在為六之六的違法開發案背書。

台灣護樹團體聯盟發起人理事長張美惠表示，陽明山保變住6-6案承襲柯市長護航大巨蛋的一貫作風，是縱容廠商違法開發，經市民檢舉後仍然不為所動，目前台灣的法令並未有足夠完整有效的制度懲罰縱容廠商的政客民代，這是民主之恥。

環團強調，陽明山保變住6-6開發案之提案單位為台北市政府地政處，水保計畫審查單位為台北市政府建設局，草率通過水保計畫明顯有公務人員失職及涉嫌圖利之嫌。

(中時 )