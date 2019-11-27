台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中撰文，痛批民進黨滿腦子家天下觀念，並呼籲國民黨別忘了「天下為公」的論述。他指出國民黨應是孫中山的信徒，孫中山最推崇的政治理想就是「天下為公」。

張亞中指出，「天下為公」用在民族主義上，指的是要追求和平、世界大同；用在民權主義上，便是尊重人民「複決創制」的「公投權利」，反對一黨一己、政黨政治的專斷尋私；用在民生主義上，即主張不讓資本主義主導，讓「天下為公」的社會主義思路在治國理念上扮演平衡的角色。

張亞中表示國民黨或許做得不理想，但是在台灣執政數十年以來，從來沒有「家天下」的自私想法，反觀民進黨，卻沒有「天下為公」概念，在本質上民進黨是「家天下」的思維，他們認為，是黨內前輩的犧牲努力，才換來台灣的民主、自由，因而自以為是站在政治正確的一方。民進黨總是有「民主自由是民進黨打來的天下」，因而有「國家就是我家」的心態。

張亞中痛批，蔡英文政府全面執政後，綠色肥貓已經佔滿各種政府單位、國／公營事業和相關基金會。但是貪婪永遠是不會滿足的，不分區名單自然成了派系分贓的俎上肉。在政壇上，民進黨內的政二代比比皆是，世襲政治早已成了常態。缺乏廉恥的「家天下」，成為私相授受、相互包庇的黑道政治。遠的不說，從總統府私菸案到英系大將陳明文的三百萬行李箱，總會有人掩護，有人圍事，有人築防火牆，還會有人指導辦案。民進黨在野的時候高喊「公投」、「人民作主」，但是在擁有絕對權力以後，就完全不理會公投的結果，而且修改公投規則，派自己黨員擔任中選會主管，沒收人民的創制、複決權。

張亞中建議國民黨要用「天下為公」喚醒人民：選民是否還要支持一個「家天下」的政黨，讓蔡英文連任，民進黨繼續執政，讓大家繼續忍受吃相難看、會讓台灣繼續沉淪的四年？

(中時 )