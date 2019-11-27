陳水扁到嘉義市，受到粉絲支持者簇擁。（廖素慧攝）

阿扁到嘉義市為一邊一國行動黨拜票，支持者熱情歡呼。（廖素慧攝）

前總統陳水扁列入一邊一國行動黨不分區立委第6名，27日到嘉義市拜票，他酸民進黨在蔡英文總統領導下向走認同中華民國，並左嗆蔡英文「我能不能作為不分區立委候選人，是蔡英文總統能不能同意的政治問題」，右譏宋楚瑜從58歲選到70歲，為什麼阿扁不能選？

陳水扁說，他能不能有機會代表政黨提名為不分區立委的候選人，不是他個人能決定的法律問題，是蔡英文總統能不能同意的政治問題，這不是法律問題，是要不要面對、處理的政治問題，不管他排名第幾，最後他們根據所有法律一定會「把我摘下來」，很無奈。

陳水扁說，宋楚瑜從58歲選到70歲，選20年還在選，為何阿扁不能當不分區立委候選人，政府不能有雙重標準，不能大小眼、選擇性，一邊一國行動黨一定要有席次，以阿扁執政8年的老農津貼、老人年金、勞退新制等照顧基層民眾的政績，至少要有67萬票拿下2席。

陳水扁說，兒子陳致中在玉山與台灣獨立旗合照，政府「哭父哭母」，說是政治行為要處罰6000元，但五星旗在總統府博愛特區、台北市西門町、台北101滿天飛，像無政府狀態，侵門踏戶，政府不處理，卻要罰台灣獨立旗，這樣對嗎？他挺到底，陳致中清楚台灣要走的路就是一邊一國。

陳水扁說，游盈隆主持的台灣民意基金會最近有關總統大選的民調結果，有50％民意認為民進黨蔡英文總統最認同中華民國，是不是讓人感到「天地顛倒翻（台語）」？

陳水扁痛批蔡英文一例一休政策造成勞、資、政府、物價上漲惹民怨的4輸局面，此外，一直漲菸稅，把吸菸者當成壞人，惹怒基層民眾，應該要降稅。

陳水扁說，他是民進黨終身黨員，但政黨政治不能一黨獨大，要有政黨互相競爭、監督，才能進步，只剩下一種聲音，不是好事，更不是民主多元社會應有的現象。

(中時 )