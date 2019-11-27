交通部修訂「Uber條款」將在12月1日正式上路，並同步展開取締違法車輛與駕駛，但網路平台叫車代僱駕駛自救會指出，除了台北地區的駕駛轉換到多元計程車較為樂觀，許多地區都面臨缺車牌的情況，Uber更宣布新竹地區從12月起暫停服務。交通部表示，法規仍照原定時程上路。

網路平台叫車代僱駕駛自救會指出，全台約有1萬2000名Uber駕駛要轉型到多元計程車，但目前只有不到2成的司機已成功轉換，其中又以台北地區的情況較為樂觀。許多地區還面臨缺牌、甚至沒有車隊服務的窘境。

自救會今日前往台中市交通局陳情，希望市府協助處理車牌問題，自救會說，台中有車隊願意合作，現在問題卡在車牌不夠多，建議市府簡化跨區車牌的移動，但現在離法規上路只剩3天，約1500名司機面臨失業。

新竹的狀況更慘，不只沒有車牌，連車隊也沒有，想要新成立一個車隊，恐怕要花上4、5個禮拜時間，目前Uber已經宣布新竹地區12月1日起暫停服務。有司機抱怨，就算新竹的車隊成立，仍要像台中一樣煩惱車牌問題，司機們無助又無奈，交通部顯然沒有考慮到執行面問題。

(中時 )