高以翔赴陸拍攝節目《追我吧》昏迷倒地，心跳一度暫停，緊急送醫後急救3小時仍宣告不治，外界震驚，在高以翔出道時便有合作的伊林娛樂藝人、知名造型師李明川27日受訪，「我完全不能接受，早上看到急救新聞有先禱告，覺得應該沒什麼問題，沒想到……」他忍不住淚崩失聲。

高以翔驟逝，令圈內好友不捨。（摘自高以翔臉書）

在李明川心中，高以翔一直相當貼心，李明川難過地說：「我在幫他化妝的時候，從來都沒有拍過工作照，他那時剛出道沒多久，有點沒自信，我總是跟他開玩笑，『你太帥是王子，我是平民，沒資格跟你同框。』希望用這種方式鼓勵他。」後來不管高以翔知名度如何大開，兩人只要一見面，高以翔總會主動跑來對他說：「明川老師，我們拍張照吧。」李明川形容高以翔，「他一直都很活潑，底子又像小孩，一直都非常可愛。」說到這裡，他忍不住又是一陣哽咽。

李明川回憶上一次與高以翔碰面，兩人是在一年多前的活動上，當時高以翔作為活動嘉賓仍抽空跑來找他合照，讓他感到相當溫暖。今高以翔驟逝噩耗傳出，李明川悲痛，「真的完全無法接受，急救新聞先出來，我還為他祈禱了，怎麼會……」他說到最後淚崩，無法再言語。

(中時 )