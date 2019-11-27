檢調偵辦王立強「共諜案」，台北地檢署今早二度傳喚中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，到北檢第五辦公室訊問。偵訊2小時，檢方請回向心、龔青。

媒體追問2人，「是不是共諜？ 」、「來台要見誰？」、「覺得是有被冤枉的嗎？」2人均未回應，快步離去。

王立強爆料2014年他到香港的中國創新投資公司任職，該公司由中共人民解放軍總參謀部成立，是「情報基地」，目的是為了滲透香港金融市場並蒐集情報，並稱中國創新投資在台媒體投下經費，與電視台建立祕密聯盟，還曾滲透台灣多所宮廟。

王立強爆料「共諜案」後，中國創新投資公司主席向心、妻子龔青2人24日傍晚要搭乘華航班機返回香港之際，遭移民署及調查局攔下，25日晚間將2人移送北檢複訊。檢方26日凌晨諭知2人限制出境、出海。

據了解，向、龔2人否認是共諜，中國創新投資公司也不是共諜組織，強調2人來台多次，向供稱來台是與台灣商界人士洽商，尋求投資機會。

(中時 )