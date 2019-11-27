新竹縣政府日前公告12間違反幼兒教育及照顧法的園所名單，其中不乏須排隊報名的園所，亦有同間園所未改善違法原因而被連罰3次，並祭出停招6個月的懲處，常見違規原因包含超收、師生比不符、教保服務人員不具相關證照等，均依規處以罰鍰並限期改善，保障學生及家長權益。

新竹縣政府教育處幼兒教育科表示，幼兒教育及照顧法2018年曾修法，依據法規，主管機關須公告違法園所的名單及原因，民眾均可在縣府教育處幼教科公告欄查詢到完整名單。

全縣私立幼兒園156間，附設幼兒園、公立幼兒園和非營利幼兒園等共90間，幼教科除定期訪視、公共安全、交通車稽查以及基礎評鑑外，也會不定期查核，基礎評鑑未通過亦會追蹤是否改善。

此次公告12所名單中，日期為今年1月至10月31日止，其中1所位於湖口的私立幼兒園今年被連續懲處3次，主因為超收、師生比不符、進用未具教保服務資格人員等，且限期改善仍未能符合法規，教育處最後祭出後年2月至7月停招6個月的處分。

根據公告，常見違規原因還包含大班未配置教師、使用未經核准立案之樓層、未辦理團體保險等。幼教科另透露，除了已公告的違規名單外，另有位於竹北市勝利五街的1間未立案的幼教機構，因違法收受學生，已被連續開罰3次，從第1次罰鍰6萬、第2次罰鍰12萬、第3次罰鍰24萬，若再未改善，最高可罰30萬。

今年度違規園所名單中，亦不乏家長詢問度高，或是須排隊報名的熱門園所，家長可參考名單及原因，為孩子慎選理想、安全的幼教學校。

(中時 )