肇事的林姓男子被帶到新北市立殯儀館複訊。（王揚傑攝）

新北市新莊區福營路26日發生法拉利跑車肇事，造成1死1傷憾事，今（27）日上午，新北地檢檢察官率法醫至新北市立殯儀館對不幸死亡的38歲蘇姓女騎士進行相驗，檢警通知死者家屬到場，蘇女母親因太過哀傷，不願對外談話，甚至險些暈厥，還需旁人攙扶。

檢察官命警方將肇事的40歲林姓男子帶到殯儀館複訊，但與蘇女家屬錯開時間，故並未與蘇女家屬碰面。事故中另名輕傷的林姓女子也被通知到場，與林姓駕駛錯身時，林男向林女鞠躬表達歉意。

檢察官複訊後，警方隨即將林男上銬，移送新北地檢署。

(中時 )