法拉利撞死女騎士 死者母悲痛險暈厥 13:322019/11/27 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇女母親太過悲傷，需旁人攙扶。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 肇事的林姓男子被帶到新北市立殯儀館複訊。（王揚傑攝） 新北市新莊區福營路26日發生法拉利跑車肇事，造成1死1傷憾事，今（27）日上午，新北地檢檢察官率法醫至新北市立殯儀館對不幸死亡的38歲蘇姓女騎士進行相驗，檢警通知死者家屬到場，蘇女母親因太過哀傷，不願對外談話，甚至險些暈厥，還需旁人攙扶。 檢察官命警方將肇事的40歲林姓男子帶到殯儀館複訊，但與蘇女家屬錯開時間，故並未與蘇女家屬碰面。事故中另名輕傷的林姓女子也被通知到場，與林姓駕駛錯身時，林男向林女鞠躬表達歉意。 檢察官複訊後，警方隨即將林男上銬，移送新北地檢署。 (中時 ) #檢察官 #家屬 #新北 #肇事 #通知 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北稼日蒔光 金山賞杜鵑花海 02:522019/11/23 時尚消費 創首例！高檢署正副首長 通通都是代理 08:162019/11/25 社會 LINE Pay掃碼搭公車遊新北 每趟LINE POINTS 10點回饋 10:442019/11/25 財經 就愛喵星人 新北貓認養數連3年超越汪汪 16:342019/11/25 生活 爭取前瞻 新北4年要增加3579輛機車格 17:102019/11/25 生活 新北風電設備 明年2月量產 01:162019/11/26 地方新聞 新北認養貓數 連3年超越狗 01:162019/11/26 地方新聞 新北4年要增加3579輛機車格 01:162019/11/26 地方新聞 新北拍紀錄片 見證身障街頭藝人轉念起飛 11:512019/11/26 生活 新北瘋東京奧運 來新北博物館做運動 10:192019/11/27 生活 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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