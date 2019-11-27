北市社工職業工會擔心，社工連基本薪資都不清楚，如何為自己權益發聲。（游念育攝）

社工普遍低薪、超時工作也沒有加班費，導致人員流動快無法維持服務品質，今年9月行政院宣布明年要為社工人員加薪，但新制上路在即，有5成社工表示不清楚機構是否調薪。北市社會局長陳雪芬也承諾社工起薪將提升為34916元，但北市社工職業工會擔心，社工連基本薪資都不清楚，如何為自己權益發聲，社會局應做為基層社工的後盾。

行政院日前承諾為政府與民間社工加薪，民間單位新進社工加薪近4000元；另外，公部門社工薪資調整部分，把原本風險工作補助費調整成可經常性編列和支領的人事費，最高可領3000元。

北市社工職業工會問卷調查結果顯示，有近49％社工不清楚或沒聽說新制，8成5社工表示機構不會調薪或不知道機構是否調薪。工會提出質疑，新制度即將上路，社工卻一知半解，無法了解薪資制度，未來如何防堵不肖機構將薪資回捐政府。

社會局社工科長陳怡如表示，經過內部會議討論，包括委託、補助等將全面採用薪資新制，舊約會以議約方式，委託機構採用新制；民間單位無論舊或新約，都會明訂社工薪資並將薪資新制公告；另外，衛福部也會補助地方政府預算差額。

北市社工工會理事長沈曜逸也對社會局提出質疑，如未來發現相關機構將志工薪資回捐，應如何因應以及是否有明確罰則。

陳怡如回應，契約會明訂社工人員薪資，如有機構不實回捐，會依契約罰則辦理，因個案契約罰則皆不同，所以依依說明。另外，陳指出，舊約樣態很多會與單位溝通完成議約程序，最晚明年第1季會完成所有簽訂。

(中時 )