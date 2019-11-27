神秘飛行物出現白宮

由於周二早出現了一團緩緩移動的神祕物，導致白宮封鎖，還有美國國會大廈限制出入，連戰機也緊急出動。

據CNN新聞網27日報導，一名執法消息人士透露，美國國會警察局（US Capitol Police）指揮中心在雷達上發現，華府國家廣場（National Mall）南方出現了一團神祕飛行物後，國家安全高層官員隨即展開跨部會協調，並監控相關狀況。不過，後來他們發現，那可能只是一群鳥，已經解除限制。

最初評估認為，雷達上出現的，可能是未經授權，侵入限制空域的飛機，因此軍機緊急出動。另一方面，美國國會警方消息人士原本說，雷達上出現的，可能是無人機。

美國聯邦航空總署（FAA）說，華府周圍空域的限制比美國其他任何地方都嚴，因為9/11恐攻後，在相關區域劃出國防空域（national defense airspace），除非獲得FAA和美國運輸安全局（TSA）授權，否則限制飛機活動。

(中時電子報)