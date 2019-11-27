理大封鎖近2周，校內髒亂衛生堪慮

遭香港警方封鎖長達近2星期的理工大學，今天可望解除封鎖。繼理大校方昨日派員進入校園搜索留守人員後，27日校方再度派員入校，但至接近中午時分未發現校內有任何留守人員，因此判定校內應已無留守示威者。警方雖名義上仍禁止進出理大，實際運作上則已經解封，警方可望在今天宣布解除理大校園封鎖，讓校方接管校園。

綜合港媒報導，紅磡海底隧道在封閉兩星期後於今日(27日)重新開放，但其鄰近的理工大學因仍有示威者不肯離開，繼續遭警方封鎖。校方表示，理大校園內衞生條件愈來愈差，浸水嚴重，希望警方盡快解封現場，將校園交回理大管理。

《東網》引述理大校董會主席林大輝接受電台訪問指出，校方今日再增加搜查隊進入校園尋找留守校內人士，但應是最後一次。相信留守者已十分少，而且不是激進示威者，無能力進行破壞，即使大學職員清場都不會受到攻擊。

香港大學法律學者張達明早上也到理大嘗試尋找留守人士，但一無所獲。他認為校園內已經無留守者，加上紅隧重開交通恢復，實際運作上校園已經解封，相信理大今日可以接管校園。

校董主席林大輝重申，日前離開理大的1100人中，只有40多人是理大學生，亦相信佔據人士並非不滿理大。理大停課已接近兩星期，影響深遠，很多科研成果可能毀於一旦，又建議警方容許18歲以上人士離開理大時都只是先登記不拘捕，好讓留守者釋疑離開。

(中時電子報)