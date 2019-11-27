早期以「時尚F4」名模身分爆紅、之後轉走戲劇圈成績亮眼的男星高以翔，昨錄製浙江衛視真人秀《追我吧》節目，過程中喊出「我不行了」之後暈倒，心跳一度停止，現場搶救15分鐘後恢復心跳，然送醫搶救仍不治，享年35歲，猝逝消息讓經紀公司及粉絲都相當不能接受，如今高以翔家人及女友已經趕赴浙江處理其後事。

包含高以翔的經紀公司老闆、圈內友人等，都讚他是敬業、沒架子的藝人，為人非常貼心踏實，其實他出身富裕之家，小學時期移民加拿大，在溫哥華成長求學，一直被外界認為是豪門家的貴公子，然據《自由時報》報導，高以翔曾說自己根本不是人生勝利組，從16歲學會開車後，就一直自己打工賺錢，送報紙、洗車等出賣勞力的工作都做過，是某次在加拿大接了臨演工作，才開始對表演起了興趣，回台參觀節目錄影好運被發掘，從此踏上星途。

對演藝圈有嚮往的高以翔，大學時期某次回台灣被發掘，因此毅然決定回台灣發展，然家人其實都不在台灣，他回家鄉卻舉目無親，更慘的是他當年只會說英文，根本沒說話對象，遑論交朋友，坦言內心很孤單，但還是埋頭堅持，幸好後來認識了毛加恩，是回台發展後第一個朋友，意義非同小可，事實上高以翔本預計2天後要當兄弟毛加恩的伴郎，如今卻再也無法實現了。

(中時電子報)