我「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團昨(26日)貼出一張「佈憲」保防單元劇的宣傳劇照，圖中「遭逮捕的壓制在地的人，外觀竟與韓國瑜一模一樣」穿藍襯衫黑西裝褲。不少網友看到傻眼，紛紛痛批「國軍行政中立不見了！」、「太扯了吧」、「怎麼會狗腿到這個地步？」、「憲兵這樣搞會出事」。

昨日晚間八點左右，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團張貼出一張今日莒光園地保防單元劇「佈憲」的宣傳照，圖中赫然出現一位藍色襯衫、光頭男士，遭到憲兵逮捕，隨後在網路瘋傳！

國民黨立委陳宜民懷疑，這廣告文宣是在影射韓國瑜是「匪諜」，痛批國防部違反行政中立，讓台灣花數十年的「軍隊國家化」破功，民主大倒退。

陳宜民解釋，「軍隊國家化」是台灣民主歷程中相當重要的一環，一直到2000年總統大選，中華民國在台灣首次政黨輪替時，參謀總長湯曜明發表聲明，明確主張國軍的立場與使命，服從民主政治選舉出的國家領袖與保衛國家安全等立場，才確立台灣軍隊國家化的目標。

且在2007年陳水扁總統執政時期，立法院通過《國防法》與《國防部組織法》，將傳統的「國軍五大信念」「主義」與「領袖」省略，變成三大信念，但昨天「偉大的國防部」，似乎又把「領袖」給加回去了。

國防部憲兵司令部製圖。(圖/取自憲兵司令部臉書)

陳宜民痛批，「為避免軍人干政，軍隊應超越黨派」，但民進黨藉著這一波共諜案，偷偷的讓國防部淪為政治打手，未來將會後患無窮，尤其憲兵具有「司法警察權」執法身分與警察相同，如果有既定印象要怎麼執法？

對此，不少網友痛批，「國軍行政中立不見了！」、「太扯了吧」、「怎麼會狗腿到這個地步？」、「憲兵這樣搞會出事」、「沒有最扯，只有更扯，憲兵行政不中立到這種程度！」、「連國軍都淪落至此，心寒」、「真TMD過份」、「軍方某些官真是可恥」、「沒人要負責嗎？」、「憲兵某些政宣單位該有人調整吧，這次輕縱，後面還要選舉耶」、「民進黨黑手又伸入？連軍隊也喪失中立了？」。

(中時電子報)