邱姓民眾機車在海寮派出所附近拋錨，警員陳志華載他搭末班火車回家。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

人民褓姆服務真多元，邱姓民眾回家路上機車拋錨，向附近台南市警察局善化分局海寮派出所求援，因夜已深附近機車行都打烊了，警員陳志華採取折衷方式，先送邱男至善化火車站搭乘火車返回隆田，擇日再來修車，邱男也十分感謝警方的熱心協助。

65歲的邱姓民眾為鐵路局現職員工，家住台南市隆田區，因所騎乘的機車引擎皮帶斷掉，剛好行經台19線海寮派出所附近，於是到派出所請求警方協助。

處理警員陳志華立即聯絡轄內2家機車行，但因均已打烊，無法即時維修機車，邱男表示因女兒於北部工作，妻子又不便出門，家中無人可到場接他返家。

正當大家苦思解決方法時，陳志華立即詢問邱男住於何處？邱男表示住家就在隆田火車站旁，警員陳志華立即採取折衷方式，送其至善化火車站搭乘火車返回隆田，並將其故障之機車暫時停放於派出所，待邱男休假時再請機車行前往運回維修。

由於警方的協助，邱姓民眾得以趕上末班車返家，邱男並對警方熱心服務感到「足感心」。

(中時 )