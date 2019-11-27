1名男子與友人日前約在台中市南屯區文山國小前聊天，不知為何聊到一半一群人從一旁衝出，並持棍棒毆打該名男子；春社派出所獲報後立即調度線上警力 5 員，3 分鐘內由幹部帶隊趕抵現場處理，除將傷者送醫並派員戒護外，並擴大週邊查緝將現場滋事火可疑滋事者強勢帶回6嫌調查，依法嚴辦。

遭網友約出挨打 警方即刻救援逮捕送辦

警方調查，陳男及王男為網友關係，陳男於當晚接到訊息要約在文山國小前聊天，豈料兩人剛開始聊沒多久，一旁巷子內圖衝出 1 群手持棍棒的男子，不分青紅皂白便往陳男雙腳雙手一頓猛打，警方獲報後調度線上警力火速前往，立即先將陳男送醫，並擴大週邊查緝。

警方發現 1 部可疑自小客車上有 6 名可疑男子，員警乃強勢喝令下車受檢，確認為是本案嫌疑人後立即喝令蹲下，迨將涉案者制服後帶回偵辦，雖員警到場前有人趁隙逃逸，但經擴大調查，已掌握相關涉案人身分，正全力緝捕到案。

警方表示，全案雖被害人暫不提出傷害告訴，惟警方基於嚴懲街頭暴力行為，將所有涉案人員緝捕到後，全數先依違反社會秩序維護法移送裁罰。警方呼籲民眾因私權所生糾紛，應理性處理，斷勿動輒以暴力解決爭端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )