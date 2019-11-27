憲兵指揮部臉書粉絲團昨晚貼出一張莒光日保防單元劇的劇照中，竟然出現軍官壓制神似國民黨總統候選人韓國瑜的嫌犯照，在距離大選45天之際，軍方竟搞出如此大烏龍引發朝野譁然，質疑國軍違反行政中立，軍方內部也傳出有人必須要下台負責的聲音。值此同時，國防部政戰局立刻傳出軍團級單位政戰主任異動名單，其中憲兵指揮部政戰主任余熙明少將也在列，是否會與這次烏龍事件有所關聯引發外界好奇。

軍方今天突然傳出，近日內將會進行陸軍軍團級政戰主任異動，名單包括憲兵政戰主任余熙明調任六軍團主任;文宣心戰處長樓偉傑調任憲兵指揮部主任;陸軍後勤部主任陳中吉調八軍團主任;六軍團主任陳育琳調任政戰學院院長;陸軍司令部政戰副主任趙代川調任後備司令部主任;政戰學院院長文天佑調國防大學主任。

憲兵宣傳防範匪諜，配圖卻是一名外貌神似韓國瑜的男子被壓制在地。（立委陳宜民提供）

另外八軍團主任武立文調任陸軍司令部副主任;航特部主任張維新調任陸勤主任;目前陸軍會空出航特部主任一缺。

軍方人士表示，由於配合後備指揮部主任謝明德少將將於12月1日退伍，加上目前懸缺的國防大學主任，空軍司令部政戰副主任，預計將出現三個政戰少將缺，是近年來政戰系統難得出現開缺如此多的狀況，因此競爭相當激烈。

(中時電子報)