搶攻農業票，國民黨總統侯選人韓國瑜今(27)日承諾，他上任後一定會檢討備受爭議的漁業三法，未來政府會研究「外勞勞保、勞基法、全民健保」等死角問題，同時也承諾，針對是否放寬珊瑚區捕魚，將檢討放寬標準。

至於漁業外勞是否應跟勞基法脫鉤？韓國瑜認為，漁民休閒時間與其他行業不同，值得檢討！

韓國瑜今天上午至宜蘭縣蘇澳鎮進行漁民心聲座談，宜蘭縣長林姿妙、副縣長林建榮、議長張建榮、前立委楊吉雄、立委參選人呂國華、議員林岳賢、國民黨縣黨部書記長李偉華都共同到場，隨後一行人赴冬山天照宮參拜。韓國瑜表示，他只有一顆心，要讓台灣人民過好日子。

針對漁民代表們提出廣泛問題，韓國瑜強調，未來政府一定要檢討受到強烈反彈的漁業三法；南方澳大橋必須重視安全與景觀功能，進行重新維護；面對經濟海域與漁權問題，未來一定特別重視漁民權利。對外秉持和氣生財、家和萬事興、和平交流，「沒有衝突千萬不要刻意去搞衝突，然而，一旦漁權受到影響，政府絕不會退讓」。

韓國瑜認為，對外經商貿易來往，非常重視「和」，要衝要拚的話容易講，但要思考「怎樣能夠保護漁民最大福利、權利？」這才是領導國家的智慧；一例一休則是非修不可，未來他一旦能與藍委共同進入府會，一定立刻檢討。

也有人反應長期來台之外勞勞保亦是重要問題，是否有不公平之處或可彈性調整的地方？韓國瑜說，未來政府會加以研究，外勞勞保、勞基法、全民健保等死角問題；至於是否放寬珊瑚區？他則回覆，應納入當地業者與環境等，進行綜合性考量，檢討放寬標準。

韓國瑜表示，從屏東東港一路走來，感受到漁民內心非常不平靜，尤其漁業三法通過後，大家都喊不平、鬱卒、憤怒。他認為，農漁民不怕苦，任何行業皆有辛苦一面，工作辛苦是應該的，但辛苦後產品賣不到合理的好價格，心裡實在無法接受。

韓國瑜強調，政府應該要思考如何克服價格不好問題，未來是否可以由中央政府主動幫大家搶訂單？漁會本身雖然有外銷貿易，但如何兼顧全世界？若是政府主動幫助漁會搶訂單，甚至由大使館等外貿協會駐紮，等同共同合作外銷。目前，他訂下了30%外銷、70%內銷的目標，將來也會視產品項目做調整。

(工商 )